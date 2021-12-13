У берегов Швеции произошло серьезное кораблекрушение

Главное: В Балтийском море столкнулись два грузовых корабля из Дании и Великобритании. Датское судно затонуло, судьба его экипажа остается неизвестной.

Детали: 13 декабря в шведских территориальных водах между датским островом Борнхольм и городом Истад в Швеции столкнулись датское судно Karin Hoej с британским Scot Carrier. Как сообщает Reuters, в результате столкновения корабль из Дании перевернулся.

По предварительным данным, на его борту находились два человека. Об их судьбе пока ничего не известно.

Scot Carrier пострадал меньше и передвигаться. Его команда находится в безопасности.

Как сообщает BBC со ссылкой на менеджера по связям с общественностью шведской Морской администрации Йонаса Франзена, причины происшествия на данный момент не установлены. Точное число граждан на борту кораблей также неизвестно. К спасательной операции привлекли около десяти лодок из Швеции и Дании и одно британское судно.

«Мы получили сообщение о том, что из воды раздавались крики», — заявил он.

В тему: В ночь на 2 апреля 2015 года в Охотском море затонул большой автономный морозильный траулер «Дальний Восток». На его борту находились 132 пассажира и 76 членов экипажа. В их числе 78 россиян, 42 гражданина Мьянмы, пять граждан Вануату, трое латвийцев и четверо украинцев. 54 человека погибли.

По данным следствия, он столкнулся с препятствием.