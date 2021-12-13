Президент страны, идущей за Украиной по уровню вакцинации, заразился коронавирусом

Главное: Привитый от коронавируса президент ЮАР Сирил Рамафоса заболел ковидом и на своем примере призвал сограждан вакцинироваться.

Детали: Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса получил положительный результат теста на COVID-19. Как сообщается на официальной странице его офиса в Twitter, 69-летний глава государства почувствовал себя больным после воскресной церемонии в честь бывшего президента ЮАР Фредерика де Клерка, который совместно с Нельсоном Манделой положил конец политике апартеида в своей стране.

Сейчас он находится на самоизоляции в Кейптауне.

Болезнь протекает в легкой форме.

При этом, как отмечается, ранее Рамафоса прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

Как сообщает CNN, глава государства подчеркнул, что его заболевание должно побуждать людей делать прививки, потому что это все еще лучшая защита от тяжелого течения болезни и госпитализации.

Отметим, что, по данным проекта Tracking Coronavirus Vaccinations Around the World, Южно-Африканская республика по состоянию на 13 декабря находится на 127 месте в мире по уровню вакцинации населения. Сразу за ней идет Украина.

В тему: 27 марта 2020 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально объявил о положительном результате тестов на коронавирус. Тогда же он ушел на самоизоляцию.

5 апреля его госпитализировали, а спустя два дня он оказался в реанимации.

В середине 2020 года коронавирусом заразился президент Бразилии Жаир Болсонару.