Главные новости за 13 декабря 2021 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 13 декабря 2021 года.

- Коронавирусом в Украине заболели еще 4 073 человека. Умерли 188 людей.

- С 13 по 29 декабря в Украине проходит первый этап программы выплат за вакцинацию от коронавируса. С сегодняшнего дня украинцы могут подавать заявки на получение денег. На выплату могут рассчитывать совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса и скачали специальное приложение. В приложении они должны оставить заявку, после чего деньги придут в течение 10 дней

- В Украине появился самый длинный железнодорожный маршрут. Он связал Мариуполь и Рахов.

- Непогода ударила по пяти украинским областям. Обесточены 187 населенных пунктов.

- В Украине не улучшается погода. До конца рабочей недели будут идти осадки.

- Состоялся конкурс «Мисс Вселенная». Победила девушка из Индии.