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Новости > Епископ УПЦ рассказал о подвиге апостола Андрея Первозванного

Епископ УПЦ рассказал о подвиге апостола Андрея Первозванного

Александра Кудрявцева
13.12.21 13:30
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Епископ УПЦ рассказал о подвиге апостола Андрея Первозванного
Главное: Главной задачей в жизни апостола Андрея была проповедь о Воскресшем Спасителе мира.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).
 
«Святой апостол Андрей — один из двенадцати учеников Иисуса Христа, который был прозван Первозванным. Почему? Ответ находим в Евангелии от Иоанна: „На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: Равви́, — что значит: учитель, — где живешь? Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него день тот. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: Христос; и привел его к Иисусу“ (Ин. 1, 40-41)», — напомнил епископ Виктор.
 
Он отметил, что в этом рассказе о призвании апостола Андрея можно увидеть сразу несколько очень важных и существенных моментов.
 
«Во-первых, следует обратить внимание на огромную жажду истины, которая была у учеников Иоанна. Для них Мессия — не абстрактная идея, а ожидаемая личность и новая реальность, за которой нужно следовать. Апостолы ни секунды не сомневаются в выборе своего пути и принимают решение следовать за Христом без колебаний, без условий и без каких-либо требований со своей стороны. Нужно заметить, что они ничего не требуют от Мессии, не говорят Ему о том, что Он должен сделать для того, чтобы они стали Его учениками, а просто молча идут следом», — сказал владыка.
 
По словам архиерея, эта история не только об апостолах, а о каждом из нас. «Тоже встречаем Христа, но всегда ли молча идем за Ним? Нет, не всегда. Чаще всего, пытаемся поторговаться с Ним, обозначить условия, при соблюдении которых готовы стать Его учениками и так далее. Понятно, что это путь в никуда. Он не ведет к Мессии, а ведет только к собственному эгоизму и самовлюбленности», — считает иерарх УПЦ.
 
«Во-вторых, как только апостол Андрей узнает где живет Христос, и убеждается что Он — действительно Мессия, то бежит за своим братом Петром, чтобы сообщить немедленно — Спаситель пришел в мир. Касается ли этот эпизод нашей жизни? Конечно. Как и апостол Андрей, знаем что Христос — это Мессия. Но, вместо того, чтобы бежать за своими братьями, сестрами и знакомыми, предложить им пойти вместе с нами к Спасителю, в лучшем случае пытаемся быть просто „добрыми“ людьми, в худшем же считаем, что вера в Бога — это нечто „интимное“, нечто такое, чем нельзя делиться ни с кем. Однако, если бы так же считали апостолы, то мир бы до сих пор не познал Христа», — продолжил епископ Виктор.
 
Он подчеркнул, что христианам следует понять, что самое драгоценное, чем можем поделиться с миром, — это не этическое учение Евангелия, не участие в социальных проектах, не абстрактная «любовь ко всем», а реальный, живой Христос, Который познается через личное общение и участие в Таинстве Евхаристии.
 
«Главной задачей в жизни апостола Андрея была проповедь о Воскресшем Спасителе мира. Он отчетливо понимал — только эта проповедь способна изменить мир к лучшему. И только эта проповедь может помочь стать по-настоящему христианами», — заключил владыка.
 
В тему: Верующие УПЦ празднуют день памяти святого апостола Андрея Первозванного.

Тэги: апостол, УПЦ, епископ Виктор

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