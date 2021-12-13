Государство открыло прием заявок на выплату «вовиной тысячи»

Главное: С 13 по 29 декабря в Украине проходит первый этап программы выплат за вакцинацию от коронавируса. С сегодняшнего дня украинцы могут подавать заявки на получение денег. На выплату могут рассчитывать совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса и скачали специальное приложение. В приложении они должны оставить заявку, после чего деньги придут в течение 10 дней

Детали: Начиная с сегодняшнего дня украинцы могут подавать заявки на выплату 1 тыс. грн за полную вакцинацию. Как сообщает РБК-Украина, в программе могут принять участие все вакцинированные граждане старше 18 лет, которые:

— прошли полный курс вакцинации от коронавируса;

— оформили «зеленый» COVID-сертификат в приложении «Дия»;

— оформили специальную картку «еПоддержка» в одном из банков, участвующих в программе.

Подробная инструкция о том, как получить деньги, опубликована на канале «Дия» в YouTube/

В тему: 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.

Как объяснил спикер президента Сергей Никифоров объяснил, что обещанные деньги невозможно будет получить наличными на руки, речь идет о своего рода депозите, средства которого можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг, таких как фитнес, туризм или посещение музея.

Выплату можно будет потратить также на приобретение книг.

Как объяснил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, эти деньги не будут выдавать наличными на руки из-за инфляционных рисков.

Подробнее о том, какие банки участвуют в программе и как получить от государства 1 тыс. грн за вакцинацию, читайте здесь.