Стали известны некоторые детали жизни серпуховского подрывника

Главное: Устроивший взрыв самодельного взрывного устройства у входа в православную гимназию, расположенную на территории Серпуховского женского монастыря под Москвой, Владислав Струженков тяжело болел и увлекался стрельбой. Число пострадавших выросло до 13 человек.

Детали: У 18-летнего Владислава Струженкова, устроившего взрыв у входа в Серпуховскую монастырскую гимназию, был рак щитовидной железы. Как сообщает канал SHOT в Telegram, соответствующий диагноз был поставлен ему в 2015 году.

Также с 2020 года Струженков якобы принимал антидепрессанты из-за психического расстройства и суицидальных мыслей, но на учете в психдиспансере не состоял.

При этом уточняется, что перевод подрывника в православную гимназию произошел из-за того, что его травили в обычной школе. В сферу его интересов входили английский язык и финансовая грамотность.

Незадолго до нападения он посещал военкомат, где был признан негодным к военной службе.

Владислав жил с мамой и отчимом, но много времени проводил с родным отцом, который увлекается стрельбой. В подтверждение этой информации канал опубликовал видео видео, как он занимается в тире.

Информацию о тяжелой болезни, в результате которой у Струженкова была удалена щитовидная железа, подтвердил и тренер по стритлифтингу Фил Савостин, у которого Владислав занимался до начала 2019 года. Как сообщает Lenta.ru, он рассказал, что в коллективе юноша вел себя спокойно, не был конфликтным, но имел некоторые проблемы с социализацией, решить которые и пытались родственники, отдав его в спортивную секцию.

При этом, как подчеркнул тренер, несмотря на проблемы со здоровьем, Владислав смог дважды занять призовые места на местных соревнованиях.

Между тем, как сообщает канал РЕН ТВ в Telegram, число пострадавших при взрыве увеличилось до 13 человек.

В тему: Утром 13 декабря 2021 года на территории Владычнего женского монастыря в российском Серпухове прогремел взрыв. По данным СМИ, его устроил бывший воспитанник приходской школы Владислав Струженков, подвергшийся «буллингу».

Впоследствии стало известно о 12 пострадавших. Все они — несовершеннолетние подростки.