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Новости > Епископ УПЦ рассказал, что поможет сохранить украинский народ

Епископ УПЦ рассказал, что поможет сохранить украинский народ

Александра Кудрявцева
13.12.21 12:45
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Епископ УПЦ рассказал, что поможет сохранить украинский народ

Главное: Украинским властям необходимо заняться утверждением семейных ценностей, а не продвижением гендерной идеологии.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя заявления Президента о том, что Украина продолжит реализовывать гендерную политику.

«Это не первое заявление о гендере, которое прозвучало как из уст самого главы государства, так и из уст представителей отдельных политических сил. Создается впечатление, что на Банковой решили окончательно и безвозвратно двигаться в сторону тех наболевших уже „европейских ценностей“, которые преследуют цель продвижения ЛГБТ-идеологии и других, чуждых нашему народу, понятий», — отметил епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что украинцы — народ с богатой тысячелетней историей — не нуждается в навязывании чужих ценностей.

«Неужели наш народ не имеет своих собственных ценностей — культурных и религиозных? Неужели народ с тысячелетними традициями, построивший Киевскую Русь, фактически создал первую в мире Конституцию и на протяжении всей своей истории пытался идти по пути Евангелия, ничего не может предложить другим народам Европы? Может самое время взращивать присущие нам ценности, а не занимать их у других?», — написал архиерей.

Епископ Виктор обратил внимание, что украинским властям как никогда раньше следует заняться укреплением института семьи, а не продвижением гендерной идеологии, поскольку в Украине серьезный демографический кризис.

«Если темпы вымирания Украины не сократятся, то через 50 лет на нашей земле может просто не остаться никого, кто мог бы считаться украинцем. Сегодня в интересах нашего народа — утверждение исконных христианских ценностей, развитие и укрепление того, что сформировало его сознание и определило место в мире. И тогда у Украины и ее народа будет будущее», — подытожил епископ Виктор.

В тему: Митрополит УПЦ объяснил, почему построить будущее без Бога не получится.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, епископ Виктор

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