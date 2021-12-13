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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украине запустили самый длинный железнодорожный маршрут

В Украине запустили самый длинный железнодорожный маршрут

Александр Панько
13.12.21 12:02
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В Украине запустили самый длинный железнодорожный маршрут

Главное: В Украине появился самый длинный железнодорожный маршрут. Он связал Мариуполь и Рахов.

Детали: Самый длинный железнодорожный маршрут в Украине запустили в понедельник, 13 декабря. В рейс ушел поезд №5/6, который соединил Мариуполь и Рахов.

Как передает «Укрзализныця», это 1 806 километров дороги.

Информируется: «В составе поезда десять совершенно новых вагонов, которые были построены отечественным производителем».

Отмечается: «Поезд охватывает почти всю страну и позволит жителям многих населенных пунктов без пересадки посетить туристические уголки Украины».

Кроме этого уточняется, что в составе поезда имеются плацкартные вагоны, купе и люкс.

Вагоны оборудованы пеленальными столиками, экологически чистыми туалетами, системами видеонаблюдения в зонах совместного пользования, кондиционерами, розетками, USB-портами, сигнализацией в каждом пассажирском купе.

При этом вагоны теперь имеют увеличенный объем багажного отделения. В каждом купе установлен пульт регулировки освещения с четырьмя режимами, индикатором занятости гардеробной и кнопкой вызова проводника.

Поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах.

Время в пути состава составляет 27 часов 34 минут из Мариуполя в Рахов. В обратном направлении это 28 часов 46 минут.

Стоимость билета – от 430 гривен.

Поезд

В тему: «Укрзализныця» запустила спецпоезд, чтобы на длинных выходных покататься на лыжах.

Тэги: общество, поезд, Укрзализныця, новости Украины

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