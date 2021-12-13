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Новости > Митрополит УПЦ объяснил, как найти настоящую свободу

Митрополит УПЦ объяснил, как найти настоящую свободу

Александра Кудрявцева
13.12.21 12:15
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Митрополит УПЦ объяснил, как найти настоящую свободу

Главное: Господь не хочет лишать человека выбора: только сознательно выбрав Христа, человек обретает истинную свободу.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) сказал в проповеди.

«Наша с вами жизнь — это бушующее море, а невод — это слово Божье. Конечно, у далёкого от церковной жизни человека это словосочетание может вызвать негативную реакцию. Человек боится всего, в чём усматривает угрозу своей свободе. А тут его собираются ловить. И уж, наверняка, против его воли. Но это если не задумываться о том, что человек уже давно пойман в сети греха. Он уже несвободен. Но может обрести свободу, если пойдёт за Христом. При этом Господь не говорит, что мы обязательно станем „ловцами“. Он говорит, что сделает нас таковыми. То есть, прежде необходимо наше желание и наше согласие», — отметил митрополит Лука.

Он объяснил, что Господь никого силой не приводит к Себе — Ему важен осознанный выбор человека.

«Стоит ли удивляться тому, что одной из самых сложных и трудноразрешимых сегодня проблем, с которыми приходится сталкиваться молодым людям, является непонимание ими своего места в жизни, своего предназначения. Молодой человек не знает, кем он должен стать. А всё потому, что, живя в мире греха, он чувствует себя сначала как рыба в воде, потому что грех был и остаётся нашей стихией. Но потом его душа начинает страдать и мучится. От этого отчаяние, недовольство собой и жизнью, и еще масса других психологических проблем. Но стоит ему услышать голос Христа, как сразу все меняется. Милосердный Господь не хочет, чтобы мы страдали, Он приходит, чтобы вытащить нас из бушующего моря греха, хочет освободить нас», — подчеркнул владыка.

Митрополит Лука отметил, что необходимо, чтобы слово Божье проникло в нашу душу, и привел пример, как изменилась жизнь бедных рыбаков, которые стали апостолами.

«Простые рыбаки Андрей и Пётр стали апостолами. Они поверили в Христа и оставили свою прежнюю жизнь, свой прежний промысел. Да, они потом ещё не раз будут к нему возвращаться, то тем зримее пример того, как трудно человеку отказаться от прежних привычек, расстаться с прежним укладом жизни. Сегодня мало услышать призыв Христа, нужно, чтобы изменилась наша душа, чтобы мы стали на путь духовного самосовершенствования. Беда человека в том, что он так до конца и не осознал всего того, что произошло с нашим миром за эти две тысячи лет. Группа молодых людей, поверив в Христа, отправилась проповедовать Евангелие. Их было 12, а сейчас два с половиной миллиарда, треть населения Земного шара. И число приверженцев Христа постоянно растёт. Так произошло, потому что душа человека по природе своей христианка. Господь видит её стремление к Нему и всячески помогает в этом, помогает воспринимать Его слово», — подытожил архиерей.

В тему: Верующие УПЦ празднуют день памяти святого апостола Андрея Первозванного.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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