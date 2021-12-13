Непогода серьезно ударила по пяти областям Украины

Главное: Непогода ударила по пяти украинским областям. Обесточены 187 населенных пунктов.

Детали: Накануне в Украине снова бушевала непогода. О ее последствиях сообщает ГСЧС.

Информируется, что из-за сильного ветра, дождей и снега произошло срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП, что привело к обесточиванию 187 населенных пунктов.

Больше всего не повезло Львовской области, где без электричества на сегодняшнее утро остались 102 населенных пунктов.

Также пострадала Ивано-Франковска(61), Закарпатская и Черновицкая (по десять) и Житомирская (четыре) области.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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