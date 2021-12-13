«Какого черта?»: Кличко возмутился выходкой Ломаченко

Главное: Владимир Кличко удивился, что украинский боксер Василий Ломаченко, ставший на выходных Интерконтинетальным чемпионом по Всемирной боксерской организации, на церемонию объявления победителя вышел без флага Украины.

Детали: Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко обратил внимание на сообщение в соцсетях о том, что после боя с ганцем Ричардом Комми украинец Василий Ломаченко вышел на церемонию объявления победителя с желто-красным флагом города Белгород-Днестровского Одесской области, откуда он родом. На своей странице в Twitter он процитировал определение из Википедии, согласно которому патриотизм является чувством любви, преданности, привязанности к Родине.

«Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он свою страну, не используя ее флаг? Какого черта?», — написал Кличко.

Wikipedia: «Patriotism or national pride is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to a homeland. The sentiment is a shared oneness among the people.» @VasylLomachenko won, congrats, but did he represent the Country with his NON use of his Country’s flag? WTF pic.twitter.com/RoPdl4DdTc — Klitschko (@Klitschko) December 12, 2021

В тему: Как сообщали СМИ, в ночь на 12 декабря Василий Ломаченко в Нью-Йорке победил представителя Ганы Ричарда Комми в бою за титул Интерконтинетального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации.