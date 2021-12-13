Коронавирус в Украине: 4 073 заболевших и 188 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 4 073 человека. Умерли 188 людей.

Детали: В Украине фиксируется спад коронавируса. Данные на понедельник, 13 декабря, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 4 073 случая заразы. Госпитализировали 1 456 человек, а выздоровели 9 966 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 11 639, методом ИФА – 2 882, экспресс-тестами – 15 156.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (570), а также Одесской (394) и Волынской (310) областях.

Умерли 188 людей. За все время скончались 91 215 человек.

С начала пандемии заболели 3 563 165 человек, а выздоровели 3 205 879 людей.

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