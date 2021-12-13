Воспитанник школы при монастыре в Серпухове устроил взрыв во время утренней молитвы

Главное: Один взрослый и семеро детей пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройство на территории Введенского Владычнего женского монастыря в российском Серпухове. По данным СМИ, его устроил бывший воспитанник приходской школы Владислав Струженков, подвергшийся «буллингу».

Детали: Утром 13 декабря на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье прогремел взрыв. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местных правоохранителей, взрыв на входе в приходскую православную гимназию устроил ее 18-летний выпускник.

Сообщается, что травмы получили по меньшей мере 8 человек, включая самого нападавшего. Среди пострадавших 7 детей.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, устроивший взрыв был воспитанником церковно-приходской школы при обители. По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений. Во время учебы нападавший мог подвергаться «буллингу».

По данным канала Shot в Telegram, подрывником оказался 18-летний выпускник гимназии Владислав Струженков. В монастырь он пришел во время утренней детской молитвы.

Сначала молодой человек сидел на ступеньке у входа с мачете в руках, а после взрыва попытался заползти в здание.

Как сообщает канал Baza в Telegram, устройство могло сдетонировать случайно. В момент взрыва у входа почти никого не было. При себе у юноши было также несколько сумок. На месте происшествия работают взрывотехники и кинологи.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на информированный источник, подрывник выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии. Его вынесли с территории монастыря, погрузили в скорую и отвезли в больницу.