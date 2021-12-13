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Новости > Путин утверждает, что Украина должна ему зарубежные активы бывшего СССР

Путин утверждает, что Украина должна ему зарубежные активы бывшего СССР

Александр Панько
13.12.21 10:01
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Путин утверждает, что Украина должна ему зарубежные активы бывшего СССР

Главное: Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в том, что она не передала России зарубежную собственность Советского Союза, что якобы должна были сделать в обмен на погашение Россией ее внешнего долга.

Детали: Российский президент Владимир Путин заявляет, что несколько республик бывшего СССР до сих пор не передали России зарубежную собственность Советского Союза, что должны были сделать в обмен на погашение Россией их внешнего долга. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на местные СМИ, об этом он заявил в фильме «Россия. Новейшая история», который вышел на государственном телеканале «Россия 1».

«В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза», — рассказал он, добавив, что «далеко не все выполнили вот это обязательство».

В качестве примера он привел Украину.

Справка: После распада СССР, в соответствии с Венской конвенцией, России приходился 61,34% его имущества, Украине — 16,37%. Впоследствии Россия заключила с экс-республиками так называемое «соглашение о нулевом варианте», по которому она взяла на себя весь долг СССР в обмен на все его активы. Соглашение с Украиной не вступило в силу, потому что Верховная Рада дважды отказалась его ратифицировать, требуя от РФ точных данных о стоимости имущества СССР на 1991 год.

Тэги: Украина, долг, Владимир Путин, Россия, СССР, мир, агрессия, дипломатия

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