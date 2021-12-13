Названа «самая красивая девушка во Вселенной»

Главное: Состоялся конкурс «Мисс Вселенная». Победила девушка из Индии.

Детали: Представительница Индии Харнааз Сандху победила на конкурсе «Мисс Вселенная». Девушке 21 год.

Стоит добавить, что является третьей представительницей своей страны, которой удавалось сделать это.

Известно, что Харнааз Сандху работает администратором, в свободное время она подрабатывает моделью и актрисой. Также она занимается общественной деятельностью и выступает за расширение прав женщин.

Кроме этого девушка интересуется проектами в сфере защиты окружающей среды и является сторонницей ограничения выбросов углекислого газа.

Она получила корону из рук предшественницы мексиканки Андреа Меса.

Всего в конкурсе приняли участник девушки из восьмидесяти стран.

Это был 70-й конкурс – он впервые прошел в Израиле, в курортном городе Эйлат.

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