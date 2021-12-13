В ВОЗ сделали сенсационное заявление по поводу штамма Омикрон

Главное: Штамм Омикрон менее страшен, чем Дельта. Об этом говорят эксперты ВОЗ.

Детали: Эксперты Всемирной организации здравоохранения поведали сенсационную информацию по поводу штамма коронавируса Омикрон. Появились данные их отчета.

Специалисты говорят, что Омикрон менее опасен, чем Дельта.

Информируется: «На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против Омикрон».

Подчеркивается: «Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта».

Сообщается: «Новый штамм менее опасен, так как в большинстве выявленных случаев заболевание протекало без симптомов, либо они были не тяжелые».

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