Джулиан Ассанж перенес инсульт

Главное: Джулиан Ассанж пережил инсульт. Об этом заявила его невеста.

Детали: Узник совести и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пережил инсульт. Случилось это, когда он находился в британской тюрьме строгого режима Белмарш.

Об этом сообщила его невеста Стелла Моррис.

Девушка сообщила, что еще 27 октября, когда ее любимый выступал по видеосвязи в Высоком суде Лондона, у него ухудшилось здоровье.

Как стало известно, после инсульта у него опустилось правое веко, возникли проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения.

Медики считают, что к этому привел стресс от продолжающегося судебного процесса, а также общее ухудшение здоровья.

В тему: Джулиана Ассанжа разрешили выслать в США.