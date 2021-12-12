Митрополит УПЦ объяснил, почему построить будущее без Бога не получится

Главное: Будущее человека — не в его сытости, не в материальном достатке и комфорте, а в свете, который есть Христос.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«У многих в памяти события недалекого прошлого, когда обещали светлое будущее. Советские идеологи в это понятие вкладывали вполне определенный смысл — квартира, машина, дача, достойная оплата труда. Но при этом добавляли, что всё это будет возможным только при исполнении главного принципа социализма „от каждого — по способностям, каждому — по его труду“. Они хотели построить рай на земле, но без Бога», — сказал владыка.

Митрополит Лука отметил, что для верующего человека рай — это реальность, которая не только ждёт его в будущем, но уже присутствует в настоящем. «И вот это настоящее и будущее действительно является светлым, потому что в нём присутствует Бог, Который и есть Свет. Светлое будущее для христианина — это реальность, которую он создаёт сам — своей волей, своими мыслями и своими руками, но освященное Божественной благодатью. Счастье и благополучие целиком зависит от нас», — пояснил он.

«Без Бога построить светлое будущее в мире, который поражен грехом, невозможно», — подчеркнул архиерей.

Митрополит Лука пожелал быть творцами не только своего светлого будущего, но и детей.

«Дети в большей степени нуждаются в этом. Ведь они, будучи самой благодатной почвой, без внимания и заботы могут зарасти бурьяном греховных желаний. Нужно быть им достойными примерами. А для этого нести в этот мир не злобу и ненависть, не осуждение и негодование, а любовь, доброту и взаимопонимание. Любой человек, пока не увидит перед собой достойного примера, не станет лучше. Дети получают не только физические свойства своих родителей, но и наследуют их душевные качества», — сказал владыка.

В завершении он напомнил, что будущее человека — не в его сытости, не в материальном достатке и комфорте, а в свете, который есть Христос.