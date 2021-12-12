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Новости > Мусорные острова в океане привели к неожиданным последствиям

Мусорные острова в океане привели к неожиданным последствиям

Александр Панько
12.12.21 12:31
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Мусорные острова в океане привели к неожиданным последствиям

Главное: Морские животные и растения начали передвигаться с помощью Большого тихоокеанского мусорного пятна и других участков мусора в океане. Ситуация может значительно расширить флору и фауну прибрежных видов за пределы возможного.

Детали: Ученые-океанологи из Смитсоновского центра экологических исследований в США озаботились последствиями перемещения прибрежных видов. Как сообщает Euronews со ссылкой на ведущего автора исследования Линси Харам, проблемы пластика уже выходят за рамки простого проглатывания и запутывания.

Она с удивлением констатировала, что образец пластика, взятый из океана, заселен множеством различных видов, так как до сих пор прибрежные организмы, обитающие на пластике в открытом океане, встречались редко. Так, одними из новых обитателей океана стали анемоны, хищные гидроиды и креветкообразные амфиподы.

Это открытие противоречит более ранним данным экспертов, согласно которым открытый океан был непригоден для обитания прибрежных организмов. До сих пор предполагалось, что прибрежным видам нечем питаться в открытом океане и ученые до сих пор не понимают, как именно эти организмы питаются.

При этом они могут угрожать тем видам, которые уже обитают в этих экосистемах. «Они соревнуются за пространство. Они соревнуются за ресурсы. И эти взаимодействия очень плохо поняты», — рассказал специалист центра Грег Руис, добавив, что прибрежные виды могут представлять угрозу для хрупких экосистем по всему миру.

В тему: В августе 2020 года основатели природоохранного фонда EarthEcho International Филипп Кусто и Ашлан Брок рассказали о мусорном острове, который образовался в водах Тихого океана. По размеру он равен площади Франции или штата Техас.

Спустя год нидерландские ученые обнаружили, что пластик создал новую экосистему. Она стала домом для целого ряда организмов, от морских животных до бактерий, которые его «поедают». Они назвали эту среду обитания термином «пластосфера».

Тэги: США, мир, мусор, наука, экология, микроорганизм, океан, исследование, флора, фауна, остров, пластосфера

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