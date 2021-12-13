Кардиолог рассказал, как распознать инфаркт мозга за час до приступа

Главное: Названы предвестники ишемического инсульта. Это головная боль и ухудшение зрения.

Детали: Популярный российский кардиолог Азизхон Аскаров рассказал, как распознать инфаркт головного мозга (ишемический инсульт) за час до приступа. Его цитируют местные СМИ.

По его словам, предвестники его – cильная головная боль, тошнота, ухудшение координации движений, снижение зрения и чувство онемения в руках.

Специалист говорит: «И это происходит буквально в течение получаса-часа, когда наступает закупорка артерии и начинается инфаркт мозга».

Он добавил: «Поражение головного мозга проявляется триадой. У человека начинается нарушение сознания, угнетение его, вплоть до спячки. М меняется речь: она нарушается, становится бессвязной, смазанной или медленной, а то и вообще ничего человек сказать не может – в тяжелых случаях. Отмечаются проблемы с координацией: человек не может идти и падает, у него снижается мышечный тонус в руках и ногах».

В тему: Диетолог назвала веские причины есть творог.