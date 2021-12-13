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Новости > Крайне неприятная погода продержится в Украине как минимум до конца рабочей недели

Крайне неприятная погода продержится в Украине как минимум до конца рабочей недели

Александр Панько
13.12.21 08:10
167
Крайне неприятная погода продержится в Украине как минимум до конца рабочей недели

Главное: В Украине не улучшается погода. До конца рабочей недели будут идти осадки.

Детали: Гидрометцентр не порадовал украинцев прогнозом погоды. Минимум до конца этой рабочей недели, 16-17 декабря, ожидаются осадки.

Синоптики говорят, что дождь и мокрый снег ожидаются по всей стране, кроме южных и восточных областей, а также Крыма.

Днем будет от минус 1 до плюс 7, а ночью от 1 мороза до 5 тепла.

В Киеве пройдет снег с дождем: днем ожидается 3-5 тепла, а ночью от минус 1 до плюс 1.

Карта погоды:

Погода

В тему: Бушевавшая непогода ударила по трем областям Украины.

Тэги: общество, погода, погодные условия, синоптики, новости Украины

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