Праздник живота: какой праздник отмечается 13 декабря 2021 года

Сегодня, 13 декабря 2021 года, в мире и Украине отмечают Праздник живота и Андрей Зимний.

Праздник живота

Любители вкусной еды отмечают необычный и забавный праздник, который называется Праздником живота. История его происхождения неизвестна, как и то, когда именно и где начали его отмечать. Возможно, дата выбрана неслучайно, ведь через чуть более чем две недели состоится новогоднее застолье.

Выражение «праздник живота» известно всем. Так называют какое-то масштабное застолье с вкусными и сытными угощениями. Побаловать себя можно как в компании друзей и родственников, так и в одиночестве. Не обязательно готовить при этом сложные блюда, можно заказать любимые роллы или пиццу. Чтобы праздник живота состоялся, нужно соблюдать всего два условия: еда должна быть вкусной; в угощении не должно быть недостатка, чтобы можно было «наесться от пуза».

Андрей Зимний

Данный праздник идет от православного дня почитания апостола Андрея Первозванного. Являясь первым учеником из двенадцати апостолов, последовавших за Иисусом Христом, он стал самым приближенным. А после распятия и воскресения Христа, Андрей направился в восточные земли распространять христианскую веру.

Основавшись в будущем Константинополе, апостол создал церковь для христиан. Во время своего шествия Андрей не единожды подвергался насилию со стороны язычников, но продолжал нести слово о Христе. Через молитву последователь Иисуса мог исцелить неизлечимо больных. Язычник-правитель Эгеат отнесся к апостолу как к безумцу и приказал подвесить его на распятии. Народ, возмущенный решением правителя, заставил снять мученика. Но сам Андрей пожелал у Господа смерти, тогда его крест осветился небесным сиянием и душа праведного отошла на небо.

Женская часть населения молилась святому Андрею о счастливой семейной жизни. Целители и знахари почитали день Андрея, как день своего покровителя. Они плели венок из травы вероники и надевали его на голову человека, страдающего плохими мыслями. Такая трава помогала как оберег от влияния лукавого. Детям с плохим сном ее подкладывали под подушку для избавления от кошмаров.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День главного редактора;

- День памяти святителя Фрументия Индийского;

- День святой Люции у западных христиан;

- День горячего какао в США.