Международный день Хеви-метал: какой праздник отмечается 12 декабря 2021 года

Сегодня, 12 декабря 2021 года, в мире и Украине отмечают Международный день «Хеви-метал» и Всемирный день хорового искусства.

Международный день Хеви-метал

Праздник, посвященный музыке Хеви-метал, был основан в 2012 году. В этот день музыканты собираются вместе для того, чтобы поделиться музыкальными новостями, воспоминаниями, делятся опытом и новыми открытиями. Также в такой праздник принято играть любимые треки, слушать популярных исполнителей, придумывать новые произведения. Достаточно часто в такой день организуются большие концерты, посвященные такому направлению, которые позволяют всем поклонникам собраться вместе и приятно провести время.

Хеви-метал является одним из жанров тяжелой рок музыки, который появился более пятидесяти лет назад. Первоначально такое направление зародилось в Великобритании, позднее также нашло своих поклонников в США. Данный жанр появился на базе существовавших направлений, таких как блюз рок и психоделический рок. Отличается такая музыка более массивным и тяжелым звучанием, а также соло гитары и яркими аккордами барабанов. Такой жанр имеет отдельные характерные черты, которые позволяют узнать это направление среди прочих подобных музыкальных течений, распространенных в современном мире:

Всемирный день хорового искусства

Известный композитор и дирижер из Венесуэлы Альберто Грау, который родился в 1937 году, инициировал Всемирный день хора. Он считается одним из самых влиятельных современных венесуэльских хоровых композиторов и дирижеров современной истории. Он был вице-президентом Международной федерации хоровой музыки. В 1990 году она провела свою Генеральную ассамблею в Хельсинки, на которой и был предложен и одобрен Всемирный день хора.

Отмечается каждое второе воскресенье декабря. Это также день, когда хоры используют свой музыкальный дар, чтобы превозносить ценности солидарности, мира и понимания. Хор - это группа из нескольких певцов. Хоры иногда называют хоровыми коллективами. Они могут быть маленькими или большими, но обычно состоят не менее чем из 10 человек. В камерном хоре от 20 до 36 певцов. Самый большой когда-либо сформированный хор насчитывал 21 262 участника. Группа исполнила три гимна в сопровождении органа на Филиппинах. Хоры обычно состоят из людей, поющих в разных диапазонах. К ним относятся: сопрано, альт, тенор и бас. Хоры очень популярны в церквях. В школах также есть хоры, что является отличным способом заинтересовать молодых людей пением и выступлениями перед публикой. Некоторые хоры сопровождаются оркестром.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Всемирный день зажигания свечей;

- День сухопутных войск Украины;

- Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения;

- Международный день нейтралитета.