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Новости > Управделами УПЦ рассказал о значении целомудрия

Управделами УПЦ рассказал о значении целомудрия

Александра Кудрявцева
11.12.21 13:00
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Управделами УПЦ рассказал о значении целомудрия
Главное: В нынешних обстоятельствах целомудрие — не вынужденное, а сознательное — это вызов миру, исповедничество в каком-то смысле, это проявление мужества и силы.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич)
 
«Идет спланированная акция по развращению молодежи. Со всех сторон, из разных источников пропагандируются ложь и абсолютно безнравственные вещи. И молодым людям надо противостоять царящему тотальному хаосу. Это невероятно тяжело. Молодежь сегодня буквально ходит по минному полю. И это не учения — это война на уничтожение», — сказал владыка.
 
По его мнению, целомудренный человек расценивается в обществе уже как маргинал, асоциальный тип и чуть ли не высмеивается.
 
«До какого немыслимого уровня опустилась мораль. Целомудрие — это уже монашество в миру. Возможно, так оно и будет расценено. Во всяком случае, только за такую попытку соблюдать Заповеди Божьи в невероятно трудных условиях Господь уже многое простит. Верой своей будем спасаться. Даже тоска по чистоте и целомудрию уже зачтется за добродетель», — считает управделами УПЦ.
 
Архиерей призвал тех, у кого есть талант хранить целомудрие — хранить его как драгоценный дар. «Грязь прилипает быстро, а вот смыть ее крайне тяжело. Хранить нужно честь смолоду — страсти ведь не стареют — чтобы при немощном теле в старости не быть раздираемым мучительными состояниями», — добавил он.
 
«Кому трудно справиться с искушениями, приносите плод искреннего раскаяния, и Господь милостиво поможет преодолеть все трудности», — заключил митрополит Антоний.
 
В тему: Митрополит Антоний объяснил, что делать, если чувствуешь вину за уже исповеданный грех.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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