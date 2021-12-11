Православные медики УПЦ считают, что принудительная вакцинация недопустима

Главное: Принудительная вакцинация от коронавируса недопустима, а также разделения людей по этому признаку.

На встрече раскрывались вопросы амбулаторного лечения больных COVID-19, новые методы и возможные ошибки. Особое внимание было уделено группам риска, предупреждению тяжелого течения и осложнений. Также отметили важные данные, что лица, ранее перенесшие короновирусную инфекцию, вторично болеют без тяжелого течения. В связи с этим их вакцинация является достаточно спорным вопросом.

Союз медиков пришел к общему мнению о недопустимости принудительной вакцинации, разделении людей по этому признаку, ущемлению прав и свобод невакцинированных.

«С духовной точки зрения мы, как православные христиане, не можем принять правильным решение лишения невакцинированных возможности работать, передвигаться и покупать, потому что это признак приближения апокалиптического пророчества: „И что никому невозможно будет ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто имеет это начертание (Откр. гл. 13)“», — заявили члены Винницкого союза православных медиков.