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Новости > Священник УПЦ объяснил, почему не нужно бояться сглаза и порчи

Священник УПЦ объяснил, почему не нужно бояться сглаза и порчи

Александра Кудрявцева
11.12.21 11:10
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Священник УПЦ объяснил, почему не нужно бояться сглаза и порчи
Главное: Никто никого сглазить не может, потому что не существует никакого сглаза и порчи.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Украинской Православной Церкви протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».
 
«Не существует никакого сглаза. Как не существует ни колдовства, ни порчи, ни всяких там злых чар. Не стоит бояться того, чего в природе нет. Бояться нужно собственных чудовищ, которых, как известно, рождает сон разума», — объяснил священник.
 
Он рассказал об отношении Церкви к колдовству и суевериям.
 
«Есть, например, такая книга, как Требник. В ней собраны молитвы и чинопоследования на чуть менее чем все случаи жизни. Помимо Таинств и треб, от крещения до отпевания, там можно найти самые разнообразные молитвы. Например, молитвы роженице в день родов, благословение в воздушное путешествие, освящение автомобиля или корабля. Самым ранним из молитв, содержащихся в требнике, уже более тысячи лет, самым поздним едва ли десяток. Но среди них нет ни одной специальной молитвы от колдовства, порчи или сглаза. Нет их и в богослужебных текстах. Их вообще нет. И говорит это только об одном: перед Церковью никогда не стояло такой проблемы. В реальность колдовства или сглаза Церковь никогда всерьёз не верила, что, впрочем, неудивительно», — отметил протоиерей Владимир Пучков.
 
Он напомнил, что волхвователи неоднократно упоминаются в Священном Писании и грех чародейства порицается отцами и проповедниками с самых ранних веков, однако «стоит только внимательно присмотреться к тому, как, например, в Книге Деяний апостольских изображён Симон волхв, чтобы сразу стало ясно: никакой силы или власти Писание за ними не признаёт, поскольку в лице Симона предстаёт обыкновенный городской плут, примитивный и недалёкий, являющийся скорее несчастным объектом бесовского обольщения, нежели страшным повелителем потусторонних сил».
 
По словам священника, «чародейство с давних пор служило средством заработка для разного рода хитрецов, не обременённых совестью и успешно разобравшихся в психологии боязливых и внушаемых сограждан. Конечно, оно не является простым мошенничеством и без заигрывания с врагом рода человеческого здесь не обходится. Но кому, кроме себя самих, могут таким образом навредить незадачливые «чародеи»?
 
Протоиерей Владимир подчеркнул, что вера в разного рода колдовство, порчу, сглаз и магические воздействия предлагает универсальный ответ на решение всех проблем, делая виноватым не самого человека, а всевозможные факторы и события, так что «глупые, нелепые стереотипы становятся настолько живучими, что перед ними оказываются порой бессильными и учёные, и богословы, и духовники».
 
В тему: Священник УПЦ рассказал, как правильно подавать милостыню.

Тэги: УПЦ, порча

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