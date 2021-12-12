Исследователи выяснили, почему растения не способны остановить глобальное потепление

Главное: Американские ученые выяснили, что растения способны затормозить глобальное потепление, но не полностью остановить его.

Детали: Международная группа ученых во главе со специалистами Национальной лаборатории Лоуренса и Калифорнийского университета в Беркли установила, что в период с 1982 по 2020 гг фотосинтез растений усилился на 12%. Как сообщает Lenta.ru, по данным исследователей, за тот же период глобальная концентрация углекислого газа в атмосфере выросла примерно на 17%.

Увеличение интенсивности фотосинтеза соответствует дополнительным 14 петаграммам углерода, выводимого из атмосферы каждый год, что примерно равно количеству углерода, выделяемого во всем мире при сжигании ископаемого топлива только в 2020 г.

При этом большая часть уловленного растениями углерода позже возвращается обратно в атмосферу через дыхание. В итоге растения посредством фотосинтеза и почвенного поглощения забирают примерно треть выбросов углекислого газа, выбрасываемых в атмосферу каждое десятилетие в результате сжигания ископаемого топлива.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что решающую роль в предотвращении катастрофических изменений климата играют усилия по сокращению выбросов углекислого газа, который остается в атмосфере на десятилетия дольше, чем другие парниковые газы.

В тему: В середине 2020 года в ООН рассказали о гибели мировых лесов. С 1990-го года их стало меньше на 178 миллионов гектаров.

В ноябре 2021 года специалисты экологической организации Nature Conservancy пришли к выводу, что вырубка лесов и глобальное потепление в индонезийском округе Берау привели к повышению температуры почти на целый градус Цельсия за 16 лет. Это, в свою очередь, увеличило смертность в регионе на восемь процентов.