В компании Pfizer рассказали, как победить штамм Омикрон

Главное: Для нейтрализации штамма коронавируса Омикрон необходимо три дозы вакцины Pfizer. Двух доз может быть недостаточно.
Детали: Новый штамм коронавируса Омикрон могут нейтрализовать три дозы вакцины Pfizer. Об этом говорится в исследовании компании, сообщает NBC.
Результаты лабораторного исследования показывают, что третья доза их вакцины обеспечивает аналогичный уровень нейтрализующих антител к Омикрону, сравнимый с двумя дозами против исходного коронавируса и других появившихся вариантов.
В образцах крови тех, кто получил только первичную серию вакцины, в среднем наблюдалось 25-кратное снижение антител против нового варианта.
"Это может указывать на то, что двух доз вакцины может быть недостаточно для защиты от заражения Омикроном, - заявили компании.
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