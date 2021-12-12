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Новости > В компании Pfizer рассказали, как победить штамм Омикрон

В компании Pfizer рассказали, как победить штамм Омикрон

Агата Кловская
12.12.21 13:42
448
В компании Pfizer рассказали, как победить штамм Омикрон

Главное: Для нейтрализации штамма коронавируса Омикрон необходимо три дозы вакцины Pfizer. Двух доз может быть недостаточно.

Детали: Новый штамм коронавируса Омикрон могут нейтрализовать три дозы вакцины Pfizer. Об этом говорится в исследовании компании, сообщает NBC.

Результаты лабораторного исследования показывают, что третья доза их вакцины обеспечивает аналогичный уровень нейтрализующих антител к Омикрону, сравнимый с двумя дозами против исходного коронавируса и других появившихся вариантов.

В образцах крови тех, кто получил только первичную серию вакцины, в среднем наблюдалось 25-кратное снижение антител против нового варианта.

"Это может указывать на то, что двух доз вакцины может быть недостаточно для защиты от заражения Омикроном, - заявили компании.

В тему: В Минздраве рассказали, есть ли в Украине Омикрон.

Тэги: общество, здоровье, вакцинация, коронавирус, Pfizer, Омикрон

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