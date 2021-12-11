В Киеве в ДТП попала «скорая». Пострадали медики

Главное: На улице Константиновской Подольского района Киева в ДТП попала «скорая». Пострадавшие медики госпитализированы.

Детали: В Киеве в пятницу,10 декабря, машина скорой помощи попала в ДТП. В результате аварии пострадали двое медиков. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

ДТП произошло на улице Константиновской Подольского района.

Отмечается, что водитель автомобиля не уступил дорогу карете скорой помощи, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате столкновения медицинская машина опрокинулась.

Пострадавшие в ДТП медики госпитализированы.

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