«Монахиня» из Белой Церкви заработала более 1 млн грн на изгнании бесов и «помощи детям»

Главное: Белоцерковский суд приговорил к 10 годам лишения свободы мошенницу, которая представлялась послушницей одного из монастырей. Люди верили давали ей деньги и заказывали молитвы за здоровье и покой родственников. Женщина представлялась, как «матушка Елена из Святопокровского монастыря», и собирала немалые суммы денег на «помощь детям». Кроме того, она обманула знакомую на $45 тыс.

Детали: В Белой Церкви «монахиня» четыре года собирала средства на несуществующий детский дом. Как сообщает ТСН со ссылкой на Единый реестр судебных решений, мошенничество псевдомонахини, которая представлялась как «матушка Елена из Святопокровского монастыря», раскрылось, когда она собиралась обмануть одну из набожных продавцов рынка.

Как говорится в приговоре Белоцерковского суда за 8 ноября, злоумышленница рассказала о том, что в монастыре якобы появился отец Митрофан, который проводит определенные ритуалы и занимается изгнанием бесов из одержимого человека.

Узнав, что продавщица одолжила знакомым $250 тыс., мошенница предложила ей услуги Митрофана и специальные молитвы в монастыре. Для этого ей требовалась десятая часть суммы долга и долговая расписка.

В итоге «матушка Елена» получила $25 тыс. и обещала вернуть их через 40 дней. Но потом она заявила, что эти деньги заработаны нечестно и не подходят для обряда. После этого продавщица смогла собрать еще $20 тыс, которые ей тоже не вернулись.

Преступница также собирала деньги на молитвы за здоровье и покой родственников.

Однако, когда обманутые женщины обратились в полицию, выяснилось, что ни один детский дом пожертвования людей не получал. Не существовало и отца Митрофана.

Обвиняемая полгода не приходила на заседание суда, после чего была задержана и арестована. При рассмотрении дела по существу женщина сначала не признавала своей вины, а впоследствии изменила показания. Теперь она утверждала, что была бухгалтером в одной из протестантских церквей, а ее бывший муж был там священником.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы. С псевдомонахини также взыскали 1,271 млн грн материального и морального ущерба.

В тему: В начале 2020 года в Николаеве пенсионерка отдала мошеннику, который представился сотрудником Пенсионного фонда, все свои сбережения под предлогом обмена старых денег на новые.

В ноябре 2021 года пожилой житель Шевченковского района Киева задержал в своем туалете мошенницу, которая пришла, чтобы выманить у него деньги.