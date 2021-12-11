Французские ученые рассказали, как нужно спать, чтоб творить как Дали

Главное: Исследователи из Франции выяснили, что можно повысить способность к творчеству, если резко проснуться сразу же после засыпания. Как утверждается, именно им пользовались знаменитый испанский художник Сальвадор Дали и американский изобретатель Томас Эдисон.

Детали: Ученые Университета Сорбонны во Франции решили доказать эффективность творческого метода, которым пользовались художник-сюрреалист Сальвадор Дали и изобретатель Томас Эдисон. Как сообщает Lenta.ru, в соответствии с ним, лучшие мысли приходят в голову, если моментально проснуться лишь только заснув.

Для этого, как утверждается, после сосредоточенного обдумывания проблемы необходимо взять в руки тяжелый предмет. Когда человек засыпает, он роняет предмет и просыпается, после чего записывает мысли, которые пришли к нему в голову сразу после пробуждения.

В исследовании приняли участие 103 человека, которые держали в руках чашку при засыпании. Перед этим им давали последовательности из восьми чисел, и нужно было с помощью двух математических принципов выяснить, каким должно быть следующее число. Однако это число было всегда таким же, как второе в последовательности.

Каждого из добровольцев снабдили зондами для измерения мозговых волн, чтобы определить, действительно ли они заснули.

В итоге люди, которые входили в фазу сна N1 (короткий интервал между бодрствованием и полноценным сном) и выходили из нее при пробуждении, с большей вероятностью определяли нематематический способ решения числовой проблемы — 83% из них догадались об этом по сравнению с 30% тех, кто не засыпал во время эксперимента.

Поскольку для этого требовалось творческое мышление, ученые полагают, что используемая техника позволяет улучшить креативность.

В тему: 21 июля 2017 года в Каталонии на северо-востоке Испании было эксгумировано тело испанского художника Сальвадора Дали. Это произошло после того, как испанский суд постановил извлечь из захоронения останки живописца для того, чтобы провести тест на отцовство.

После эксгумации выяснилось, что усы художника сохранили свою форму и вид спустя 28 лет после смерти.