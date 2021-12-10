В Минобразования рассказали, сколько учителей в Украине привиты от коронавируса

Главное: В Украине более 95% учителей привиты от коронавируса, по крайней мере, одной дозой вакцины. Самые высокие показатели привитых учителей двумя дозами в Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Луганской и Донецкой областях.

Детали: В Украине одну дозу вакцины против коронавируса COVID-19 получили более 1 млн 143 тысяч педагогических работников (95,7%). Двумя дозами вакцинировано 88,4% педагогов. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в пятницу, 10 декабря.

По его данным, самые высокие показатели привитых учителей двумя дозами в Днепропетровской (95,2%), Черкасской (94,5%), Сумской (93,9%), Луганской (93,7%) и Донецкой (92,8%) областях.

«Отдельно хочу сообщить о ситуации в школах. Более 632 тысяч педагогов (96,9%) вакцинировались полным или неполным циклом. Бесспорным лидером стала Днепропетровская область, в которой 98,1% работников ЗОСО получили обе дозы вакцины», — написал он.

Шкарлет добавил, что сейчас на дистанционном обучении находятся 164 школы или 1,1% от их общего количества. При этом еще 7 декабря таких школ было более 400.

Статистика вакцинальной кампании среди воспитателей садиков тоже демонстрирует положительную динамику: 95,9% работников привиты, по крайней мере, одной дозой вакцины, а полный цикл прошли более 87% педагогов.

В тему: В Украине вакцинировали от коронавируса более четырнадцати миллионов людей.