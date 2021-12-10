В Украине обновили зоны карантина

Главное: Одесская область покинула «желтую» зону карантина и перешла в «оранжевую». В «красной» зоне по-прежнему остаются десять регионов.
Детали: В «желтой» зоне карантина по состоянию на пятницу, 10 декабря, находится 13 регионов, 10 — в «красной» и еще две области — в «оранжевой». Это следует из данных на сайте Минздрава.
Так, «желтая» зона остается самой большой — в ней находится Киев и 12 областей:
— Днепропетровская;
— Закарпатская;
— Ивано-Франковская;
— Кировоградская;
— Луганская;
— Львовская;
— Полтавская;
— Ровенская;
— Тернопольская;
— Харьковская;
— Херсонская;
— Черновицкая.
В «красной» зоне по-прежнему 10 областей:
— Винницкая;
— Волынская;
— Житомирская;
— Запорожская;
— Киевская;
— Николаевская;
— Сумская;
— Хмельницкая;
— Черкасская;
— Черниговская.
А «оранжевая» зона пополнилась Одесской областью:
— Донецкая;
— Одесская.
В тему: В KSE объяснили, почему 10 регионов никак не выйдут из «красной» зоны.