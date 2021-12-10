В Украине обновили зоны карантина

Главное: Одесская область покинула «желтую» зону карантина и перешла в «оранжевую». В «красной» зоне по-прежнему остаются десять регионов.

Детали: В «желтой» зоне карантина по состоянию на пятницу, 10 декабря, находится 13 регионов, 10 — в «красной» и еще две области — в «оранжевой». Это следует из данных на сайте Минздрава.

Так, «желтая» зона остается самой большой — в ней находится Киев и 12 областей:

— Днепропетровская;

— Закарпатская;

— Ивано-Франковская;

— Кировоградская;

— Луганская;

— Львовская;

— Полтавская;

— Ровенская;

— Тернопольская;

— Харьковская;

— Херсонская;

— Черновицкая.

В «красной» зоне по-прежнему 10 областей:

— Винницкая;

— Волынская;

— Житомирская;

— Запорожская;

— Киевская;

— Николаевская;

— Сумская;

— Хмельницкая;

— Черкасская;

— Черниговская.

А «оранжевая» зона пополнилась Одесской областью:

— Донецкая;

— Одесская.

В тему: В KSE объяснили, почему 10 регионов никак не выйдут из «красной» зоны.