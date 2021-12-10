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Новости > В УПЦ рассказали о главной миссии Митрополита Онуфрия

В УПЦ рассказали о главной миссии Митрополита Онуфрия

Александра Кудрявцева
10.12.21 14:36
237
В УПЦ рассказали о главной миссии Митрополита Онуфрия

Главное: Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий словом и делом указывает на миссию Церкви — приводить человека к единству с Богом.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба), комментируя признание Митрополита Онуфрия самым влиятельным религиозным деятелем страны в Национальном рейтинге влиятельности «Элита Украины — 2021».

«Блаженнейший Онуфрий — это человек молитвы и совершитель Евхаристии. Его общение — это общение с Богом, а через Бога — с людьми. Митрополит Онуфрий доступен не в высоких кабинетах, а в храмах нашей Церкви. Его часто можно увидеть в небольших церквушках Киево-Печерской лавры и других монастырей, смиренно молящимся вместе с простыми верующими. Еще чаще — приносящим Бескровную Жертву за грехи всего мира», — отметил епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что жизнь и служение Предстоятеля УПЦ указывает на истинную задачу Церкви — привести человека к Богу.

«Миссия Церкви — не политические реформы и экономические преобразования, а преображение душ и изменение ума, то есть, покаяние. И в этой миссии постоянно пребывает наш Предстоятель», — подчеркнул архиерей.

Епископ Виктор обратил внимание, что Митрополит Онуфрий не стремится участие в каких бы то ни было политических процессах, происходящих в Украине.

«Это не значит, что он закрыт для общения, наоборот — максимально открыт. Просто это общение у него понимается не на уровне „переговоров“, а на уровне литургическом и молитвенном. И отрадно, что даже некоторые светские СМИ признают: именно такая позиция Евангелия — наиболее востребована в украинском обществе и оказывает наибольшее влияние на него. Действительно, Церковь может и должна влиять на общество только служением Литургии, молитвой, проповедью Евангелия и личным примером своих пастырей и верных. Если же Церковь попробует влиять на жизнь общества через участие в политике или экономических и других реформах, то ничего хорошего из этого не получится. Потому что и природа, и задача Церкви совершенно иные», — подытожил епископ Виктор.

В тему: Управделами УПЦ попал в топ-100 самых влиятельных людей Украины.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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