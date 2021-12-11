Международный день гор: какой праздник отмечается 11 декабря 2021 года

Сегодня, 11 декабря 2021 года, в мире и Украине отмечают Международный день гор и Сойкин день.

Международный день гор

Праздник был введен в 2003 году Генеральной Ассамблеей ООН с целью обращения всеобщего внимания на проблемы горных районов и оказания помощи их жителям. Несмотря на свою величавость и внешнюю стойкость горы подвержены влиянию различных негативных воздействий, отчего оказываются в небезопасном положении.

Опасность несет как ухудшение общей экологической обстановки, так и деятельность человека. Из-за экологических проблем в горах чаще случаются оползни, засухи, различные стихийные бедствия. Вследствие напряженной политической обстановки в горных районах учащаются случаи возникновения локальных войн, распространения терроризма, вынужденной миграции населения, наблюдается снижение уровня жизни местного населения.

Деятельность человека негативно влияет на горные экосистемы и вследствие простого бескультурья: вес мусора, скапливающегося в горах, достигает нескольких десятков тонн ежегодно. Между тем горы для человека играют огромную роль. Эти природные экосистемы являются «колыбелью» всех рек планеты, здесь содержится большая часть запасов пресной воды. В горах живут редкие виды животных и представителей растительного мира, занесенных в Красную книгу. Кроме того, горные местности всегда были привлекательны для любителей туризма, активного отдыха, альпинизма.

Сойкин день

Праздник учредили, чествуя птицу сойку. Людей привлекало ее яркое оперение, за что сойка и получила свое название, ведь древнерусское слово «соя» обозначало сиять. Сойка относится к семейству врановых, по размерам не больше сороки, имеет длинный хвост и хохолок на головке. Главной особенностью птицы считается цвет ее крыльев, слегка напоминающий маленькие зеркальца.

Существует поверье – если присмотреться в них, то можно увидеть будущее. Поэтому сойку нередко называют вещуньей. Интересна птица тем, что умеет подражать различным звукам, будь то пение других птиц или речь человека. Ее почитали крестьяне, поскольку увидеть данную птичку в Сойкин день было хорошим знамением. А если она запела на крыше дома, то хозяину непременно следовало пойти за ней. Народ верил, что сойка направляла человека в сторону счастья.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Международный день танго;

- День калейдоскопа;

- День настоящего хозяина своей жизни;

- Международный день условно-бесплатных программ.