Главное: Игры для Android можно будет запустить на Windows. Случится это уже в следующем году.

Детали: Директор по продуктам Google Play Games Грег Хартнелл сделал важное заявление во время премии The Game Awards. Его цитирует портал The Verge.

Сообщается, что уже в 2022-м году игры для Android можно будет запускать в Windows.

Имеется в виду приложение, которое будет устанавливаться на компьютер.

Поясняется, что после этого пользователя попросят авторизоваться с помощью аккаунта Google. Данная процедура напоминает добавление учетной записи в Android.

Ожидается, что игроки смогут не просто инсталлировать тайтлы из Google Play, но и использовать прогресс, достигнутый на мобильном устройстве.

В Google сообщают о том, что создали приложение самостоятельно, без сотрудничества с Microsoft или сторонними разработчиками виртуальных машин.

Информируется, что приложение появится в следующем году. Оно будет поддерживаться и устаревшую Windows 10.

Впрочем, пока что Google не сообщает, какую технологию использует для эмуляции приложений Android в Windows, но игры будут запускаться локально на ПК.

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