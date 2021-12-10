В МОЗ рассказали, как вакцинироваться от коронавируса, имея поддельный сертификат

Главное: Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как вакцинироваться от коронавируса, имея поддельный сертификат. Этим людям выдвигается принципиальное условие.

Детали: В медицинское учреждение обращались с желанием вакцинироваться, имея поддельный сертификат, но медицинские работники в таких случаях вынуждены отказывать людям в вакцинации. В Минздраве хотят освободить от уголовной ответственности лиц, купивших поддельный COVID-документ. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Однако, по его словам, для избежания наказания, этим людям выдвигается принципиальное условие — они должны добровольно признаться в содеянном и активно содействовать в раскрытии правонарушения.

Ляшко озвучил алгоритм действий, если человек, который имеет поддельный документ о вакцинации, хочет получить прививку от COVID-19:

— обратиться к своему семейному врачу или медработнику в пункте вакцинации;

— врач вызывает правоохранителей и они фиксируют наличие у лица фейкового документа;

— сотрудники Национальной полиции открывают уголовное производство, в котором человек, купивший поддельный СOVID-документ, становится его участником.

«Как участник уголовного производства лицо должно давать показания об источнике получения им поддельного СOVID-документа и своим поведением всячески содействовать в раскрытии преступления», — уточнил Ляшко.

При этом следует заметить, что статус «участника уголовного производства» с человека снимается по ходатайству прокурора через суд. Именно соответствующее постановление суда является основанием для освобождения лица от уголовной ответственности, которое ранее приобрело документ, уточнил министр.

Кого точно не коснется освобождение от уголовной ответственности — лиц, выступавших организаторами или участвовавших в таких преступлениях.

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