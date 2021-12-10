Джулиана Ассанжа разрешили выслать в США

Главное: Джулиана Ассанжа разрешили экстрадировать в США. Решение принял Высокий суд Лондона.

Детали: Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа разрешили экстрадировать в США. Такое решение принял Высокий суд Лондона, который удовлетворил апелляцию Вашингтона.

Рассмотрение дела проходило еще 27-28 октября, но о его результатах стало известно лишь сегодня.

Как выяснилось, слушание ограничивалось вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда Ванесса Барайтсер неправа, когда сочла, что возможная высылка не соответствует психическому состоянию заключенного.

Тогда отмечалось, что Джулиан Ассанж страдает депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера и может покончить с собой.

В вердикте говорится: «Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Джулиана Ассанжа в США».

Подчеркивается также, что британскую сторону устроили гарантии, предоставленные США: там обещали не применять к Джулиану Ассанжу специальные административные меры, а также гарантирую, что будут предоставлять ему необходимое клиническое и психологическое лечение.

При этом американцы обязались согласиться на его перевод для отбывания наказания в Австралию.

Стоит напомнить, что весной 2019 года Минюст США перечислил восемнадцать пунктов обвинений, в их числе был заговор с целью взломать правительственные компьютеры и нарушение закона о шпионаже. Джулиана Ассанжа обвиняли в незаконном получении и публикации информации, обнародование которой ставит под угрозу безопасность страны, например, имен агентов, работающих в Иране, Китае и Сирии.

В США 50-летнему Джулиану Ассанжу могут дать до 175 лет тюремного заключения.

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