Как получить «вовину тысячу». Подробная инструкция

Главное: С 19 декабря на счета украинцев начнут поступать средства за полный курс вакцинации от коронавируса. Стало известно, как их получить и на что можно будет потратить.

Детали: Тысяча гривен за вакцинацию начнет поступать на счета украинцев с 19 декабря. Для участия в программе нужен «зеленый» сертификат в приложении «Дия».

Тысячу гривен за вакцинацию получат:

— все совершеннолетние граждане Украины;

— с полным курсом вакцинации (две дозы);

— со сгенерированным «зеленым» сертификатом в приложении «Дия»;

— при наличии специальной банковской карты еПоддержка.

Отметим, сертификаты с портала «Дия» или бумажные справки на данном этапе не подходят для участия в программе. Аналоги приложению сейчас прорабатываются и будут запущены в 3 квартале 2022 года.

Чтобы получить выплату нужно:

— оформить специальную карту в банке (онлайн или оффлайн);

— загрузить приложение «Дия» и авторизоваться;

— сгенерировать «зеленый» COVID-сертификат;

— зайти в раздел «Услуги» в приложении «Дия» и выбрать еПоддержка;

— ждать перевода денег.

Для получения выплаты нужно быть клиентом банка, который участвует в программе. На данный момент в списке такие банки:

— Monobank;

— «Альфа-банк»;

— «А-Банк»;

— «ПриватБанк»;

— «Укргазбанк»;

— «Ощадбанк».

При этом отмечается, что список банков будет расширяться.

Старт выплат запланирован на 19 декабря. А вот подать заявку можно будет уже с понедельника, 13 декабря. Чтобы получить деньги в этом году, нужно подать заявку до 29 декабря. В следующем году выплаты продолжатся, а вот потратить их надо успеть за 4 месяца, иначе они вернутся обратно государству.

Потратить деньги можно будет на ограниченный список услуг:

— билеты на поезд или самолет;

— книги;

— кино;

— театр;

— спортзал;

— музей;

— выставки.

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