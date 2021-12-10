Как получить «вовину тысячу». Подробная инструкция

Главное: С 19 декабря на счета украинцев начнут поступать средства за полный курс вакцинации от коронавируса. Стало известно, как их получить и на что можно будет потратить.
Детали: Тысяча гривен за вакцинацию начнет поступать на счета украинцев с 19 декабря. Для участия в программе нужен «зеленый» сертификат в приложении «Дия».
Тысячу гривен за вакцинацию получат:
— все совершеннолетние граждане Украины;
— с полным курсом вакцинации (две дозы);
— со сгенерированным «зеленым» сертификатом в приложении «Дия»;
— при наличии специальной банковской карты еПоддержка.
Отметим, сертификаты с портала «Дия» или бумажные справки на данном этапе не подходят для участия в программе. Аналоги приложению сейчас прорабатываются и будут запущены в 3 квартале 2022 года.
Чтобы получить выплату нужно:
— оформить специальную карту в банке (онлайн или оффлайн);
— загрузить приложение «Дия» и авторизоваться;
— сгенерировать «зеленый» COVID-сертификат;
— зайти в раздел «Услуги» в приложении «Дия» и выбрать еПоддержка;
— ждать перевода денег.
Для получения выплаты нужно быть клиентом банка, который участвует в программе. На данный момент в списке такие банки:
— Monobank;
— «Альфа-банк»;
— «А-Банк»;
— «ПриватБанк»;
— «Укргазбанк»;
— «Ощадбанк».
При этом отмечается, что список банков будет расширяться.
Старт выплат запланирован на 19 декабря. А вот подать заявку можно будет уже с понедельника, 13 декабря. Чтобы получить деньги в этом году, нужно подать заявку до 29 декабря. В следующем году выплаты продолжатся, а вот потратить их надо успеть за 4 месяца, иначе они вернутся обратно государству.
Потратить деньги можно будет на ограниченный список услуг:
— билеты на поезд или самолет;
— книги;
— кино;
— театр;
— спортзал;
— музей;
— выставки.
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