Клуб лидера сборной Украины назвали главным претендентом на победу в Лиге чемпионов

Главное: Озвучены фавориты текущей Лиги чемпионов. Наибольшие шансы на успех имеет «Манчестер Сити».

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill назвали фаворитом нынешней Лиги чемпионов. Жеребьевка стадии 1/8 финала пройдет в следующий понедельник.

Главным кандидатом на успех назвали «Манчестер Сити», цвета которого защищает лидер сборной Украины Александр Зинченко: на английский клуб ставят 4 к 1.

Также к фаворитам причислили «Баварию» (5 к 1), «Ливерпуль» (6 к 1) и ПСЖ (8 к 1).

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