Аналитики предрекли скорое завершение пандемии коронавируса

Главное: Эксперты из JPMorgan Chase Global Research заявили, что пандемия коронавируса завершится в 2022-м году. Тогда же произойдет восстановление мировой экономики.

Детали: Специалисты из JPMorgan Chase Global Research обнадежили своим прогнозом по поводу коронавируса. Появились данные их отчета.

Аналитики считают, что пандемия завершится уже в 2022-м году – тогда же произойдет полное восстановление мировой экономики.

Отмечается следующее: «Создание новых вакцин и терапевтических средств приведет к циклическому восстановлению и возвращению глобальной мобильности, а также высвобождению накопившегося спроса со стороны потребителей».

Эксперты говорят: «Наш прогноз объясняется достижением коллективного иммунитета среди населения, а также человеческой изобретательностью».

В то же время делается акцент на возможных рисках для инвесторов в следующем году. К ним относятся усиление геополитической напряженности в Европе и Азии, энергетический кризис, неопределенность по поводу уровня инфляции и нормализация денежно-кредитной политики.

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