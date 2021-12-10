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Новости > На Apple подали в суд из-за популярного гаджета

На Apple подали в суд из-за популярного гаджета

Александр Панько
10.12.21 11:12
99
На Apple подали в суд из-за популярного гаджета

Главное: В США подали в суд на Apple. Смарт-часы компании назвали опасными.

Детали: В США разгорается очередной скандал вокруг компании Apple. Об этом пишет издание Appleinsider.

Отмечается, что в федеральный суд штата Калифорния поступил коллективный иск из-за популярного гаджета Apple Watch.

Информируется: пользователи посчитали, что смарт-часы несут нераскрытую и неоправданно опасную угрозу.

Сообщается, что в гаджете нет запаса пространства под вздувшийся аккумулятор.

Уточняется, что в опасный список внесли модели от Apple Watch до Apple Watch Series 6.

В иске говорится, что в часах нет теплового или иного решения для предотвращения и/или уменьшения опасности отсоединения, разрушения или трещины экрана часов в результате недостаточного пространства, выделенного в устройстве для прямоугольной батареи.

Считается, что данная проблема может оказать давление на экран снизу вверх, после чего он отсоединится от часов и расколется.

В тему: На Apple подали в суд из-за зарядки.

Тэги: США, суд, Apple, мир, технологии, Apple Watch

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