В Украине вакцинировали от коронавируса более четырнадцати миллионов людей

Главное: В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Прививки получили более 14 миллионов людей.

Детали: Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. Данные на пятницу, 10 декабря, приводит министерство здравоохранения.

Информируется, что уже 45,2% взрослого населения нашей страны получили первую прививку, а 39,4% успели пройти полный курс вакцинации.

Так, за прошедшие сутки вакцинировали 157 728 человек: первую дозу прививки получили 57 253, а вторую – 100 475 людей.

Таким образом, за все время уже привили 14 031 953 человека: одну дозу прививки получили 14 031 951 желающий, а две дозы – 12 252 237 людей.

Всего вкололи уже 26 284 188 доз вакцины.

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