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Новости > Стало известно, о чем говорили Байден и Зеленский

Стало известно, о чем говорили Байден и Зеленский

Александр Панько
10.12.21 09:52
415
Стало известно, о чем говорили Байден и Зеленский

Главное: Джо Байден и Владимир Зеленский провели переговоры. Они длились полтора часа.

Детали: Вечером четверга, 9 декабря, состоялись телефонные переговоры между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Они продлились полтора часа.

Некоторые подробности поведал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире программы «Право на владу».

Так, сообщается, что американский лидер рассказал главе украинского государства о своих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которых Джо Байден предупредил Кремль о последствиях, если Россия примет решение об эскалации или вторжении.

Кроме этого президент США сказал, что его страна вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям, в случае агрессии Москвы против Украины.

Среди тем, которые обсудили лидеры США и Украины, было и членство нашей страны в НАТО.

Информируется: «Джо Байден очень четко сказал, что решение о вступлении в НАТО – это решение украинского народа. И он этот вопрос даже не был готов обсуждать с Владимиром Путиным. Это зависит от Украины и членов НАТО».

Также Джо Байден подчеркнул, что любые переговоры, любые решения, касающиеся Украины не могут быть без Украины.

Американский лидер добавил, что США окажут всю необходимую помощь, чтобы Украина могла дать отпор в любое время.

Сообщается, что два президента обсудили привлечение США к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе: Джо Байден сообщил, что его страна хочет активно участвовать в мирном процессе.

Поднималась и тема «Северного потока – 2». Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона рассматривает проект исключительно через призму энергетических гарантий и гарантий безопасности, а его продвижение лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии.

В связи с этим были обсуждены конкретные шаги, которые могут быть предприняты для усиления энергетической устойчивости Украины.

В свою очередь пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки во время брифинга отметила: «Джо Байден поддерживает стремление любой страны присоединиться к оборонительным альянсам, НАТО и другим, и он, конечно, поддерживает и стремление Украины. Для вступления в НАТО странам необходимо выполнить ряд требований. Среди них – борьба с коррупцией и ряд других. И, конечно, страны-члены НАТО и НАТО как альянс должны определить, каким будет путь к этому».

В тему: Байден дал понять, что американские солдаты не станут защищать Украину.

Тэги: Владимир Путин, НАТО, политика, Джо Байден, Северный поток-2, Владимир Зеленский, новости Украины

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