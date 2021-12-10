Бушевавшая непогода ударила по трем областям Украины

Главное: В Украине снова бушевала непогода. Обесточены были 107 населенных пунктов.

Детали: Непогода не покидает Украину. О ее последствиях поведали в ГСЧС.

Сообщается, что из-за мокрого снега, дождей и сильного ветра произошло срабатывание систем автоматической защиты линий электропередач. В результате были обесточены 107 населенных пунктов в трех областях нашей страны.

Больше всего досталось Житомирской области, без электричества остались 40 населенных пунктов.

Также пострадали Киевская (37) и Черниговская (30) области.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В тему: Отвратительная погода сохранится в Украине как минимум до начала следующей недели.