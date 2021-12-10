Коронавирус в Украине: 11 327 заболевших и 442 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 11 327 людей. Умерли 442 больных.

Детали: Смертность от коронавируса в Украине остается очень высокой. Данные на пятницу, 10 декабря, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 11 327 случаев заразы. Госпитализировали 2 551 больного, а выздоровели 24 456 людей.

Умерли 442 человека. За все время скончались 90 343 больных.

С начала пандемии заболели 3 543 684 человека, а выздоровели 3 158 426 людей.

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