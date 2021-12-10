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Новости > Немедленно убраться с полуострова: Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по Крыму

Немедленно убраться с полуострова: Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по Крыму

Агата Кловская
10.12.21 11:22
129
Немедленно убраться с полуострова: Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по Крыму

Главное: Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по Крыму. Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно вывести свои вооруженные силы с полуострова и без промедления прекратить временную оккупацию территории Украины.

Детали: Генассамблея ООН приняла резолюцию Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также частей Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Укринформ.

Документ не поддержали Россия, Армения, Беларусь, Китай, Куба, Иран, Мьянма, Сирия, Венесуэла, Зимбабве.

Отмечается, что принимаемый ежегодно документ, начиная с 2018-го года, дополнен, в частности, ссылкой на международную Крымскую платформу и ее декларацию.

Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно вывести свои вооруженные силы из Крыма и без промедления прекратить временную оккупацию территории Украины.

В резолюции также подчеркивается недопустимость призыва Российской Федерацией жителей Крыма к ее вооруженным силам, в частности, на территории РФ, что противоречит международному гуманитарному праву.

Несколько положений резолюции осуждают действия оккупационных властей по блокированию отдельных районов Черного и Азовского морей, Керченского пролива, умышленное препятствование судоходству с нарушением международного права, расширение военно-морских баз Черноморского флота РФ в Крыму, проведение военных учений в регионе, строительство моста через Керченск.

Кроме того, Генассамблея выражает серьезную обеспокоенность постепенной милитаризацией Крыма, в частности, длительной дестабилизацией полуострова из-за поставок из РФ на территорию Украины оружия, таких как танки, БТР, самолеты, способные доставлять ядерное оружие, вертолетов, ракет, стрелкового оружия, легкого вооружения, а также и военнослужащих.

Резолюция призывает все государства и международные организации воздерживаться от любых посещений Крыма, не согласованных с Украиной.

В тему: ООН об Украине: Здесь травят за русский язык, закрывают неугодные СМИ и стреляют по школам.

Тэги: Украина, Крым, общество, ООН, политика, Генасамблея

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