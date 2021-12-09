Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Лига конференций: «Заря» в Лиге конференций напоследок скрипнула дверью

Лига конференций: «Заря» в Лиге конференций напоследок скрипнула дверью

Абелардо
09.12.21 22:15
130
Лига конференций: «Заря» в Лиге конференций напоследок скрипнула дверью

Главное: Луганская «Заря» провела свой последний матч группового этапа Лиги конференций. Подопечные Виктора Скрипника дома сыграли вничью 1:1 с норвежским «Буде-Глимтом».

Детали: Сегодня, 9 декабря, состоялись матчи шестого тура розыгрыша Лиги конференций. Луганская «Заря» в Запорожье принимало норвежский «Буде-Глимт».

Ни одним, ни другим этот поединок ничего не давал в плане турнирных раскладов, на кону стояли лишь престиж и премиальные. Поединок прошел в равной борьбе, обе команды имели неплохие шансы для того, чтобы забивать.

Первыми успеха добились хозяева поля, когда Назарина пушечным ударом со штрафного чуть не порвал сетку ворот гостей. Довольно долго счет на табло не менялся, но в середине второй сорокапятиминутки неудачная срезка Вернидуба привела к тому, что норвежцы сравняли счет.

В итоге поединок так и завершился — ничья 1:1. «Заря» заняла в группе третье место и прощается с еврокубками вслед за «Шахтером» и «Динамо».

В тему: Накануне киевское «Динамо» сыграло свой последний матч группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Мирчи Луческу на выезде проиграли лиссабонской «Бенфике» со счетом 0:2.

А днем ранее донецкий «Шахтер» сыграл вничью с молдавским «Шерифом» 1:1.

Тэги: футбол, спорт, ФК Заря, Лига Конференций

Комментарии

Статьи

09.12.21 18:32

Зачем Украина поддерживает Литву в антикитайской истерии

Автор: Александр Панько

Дайджест

Как в старые-добрые времена: кто и зачем хочет вернуть госрегулирование цен на продукты
09.12.21 15:34

Как в старые-добрые времена: кто и зачем хочет вернуть госрегулирование цен на продукты

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.12.21 19:40

В Украине из-за инфляции выросла учетная ставка НБУ
09.12.21 19:00

Главные новости за 9 декабря 2021 года
09.12.21 18:47

США открыто обвинили Тупицкого и Портнова в коррупции
09.12.21 18:43

Верующие УПЦ призвали народных депутатов не допустить ратификацию Стамбульской конвенции
09.12.21 18:25

УПЦ поздравила запорожских казаков с 30-летием возрождения организации
09.12.21 18:15

В УПЦ рассказали, о чем просят Бога во время Литургии
09.12.21 17:05

Священник УПЦ рассказал, как дела милосердия приближают к Богу
09.12.21 16:54

Китайские ученые создали антикоронавирусную сталь
09.12.21 16:35

Сегодня УПЦ празднует 31 годовщину архиерейской хиротонии Митрополита Онуфрия
09.12.21 16:10

В Украине решили штрафовать за отрицание российской агрессии
09.12.21 19:00

Главные новости за 9 декабря 2021 года
09.12.21 18:47

США открыто обвинили Тупицкого и Портнова в коррупции
09.12.21 16:10

В Украине решили штрафовать за отрицание российской агрессии
09.12.21 15:52

ДТП под Черниговом: Водителю грузовика светит до 10 лет тюрьмы
09.12.21 14:59

В Минздраве рассказали, есть ли в Украине Омикрон
09.12.21 14:15

Владимир Зеленский назначен первым заместителем главы Минздрава РФ
09.12.21 13:48

В МОЗ назвали области-антилидеры по вакцинации от коронавируса
09.12.21 12:58

В ДТП на Тернопольщине с участием маршрутки появились первые жертвы
09.12.21 11:57

Электронная перепись населения Украины: стало известно, о чем будут спрашивать
09.12.21 09:35

Коронавирус в Украине: 12 376 заболевших и 465 погибших
07.12.21 16:16

Украинцам готовят новую прививку
03.12.21 18:59

Главные новости за 3 декабря 2021 года
05.12.21 14:51

С завтрашнего дня в Украине изменятся условия «желтой» зоны карантина: что известно
03.12.21 08:54

В США прогнозируют дичайшую инфляцию
06.12.21 20:02

Стало известно, какая нация – самая пьющая в мире
07.12.21 13:35

ДТП в Черниговской области: озвучены возможные причины трагедии
05.12.21 05:53

Международный день добровольцев (волонтеров): какой праздник отмечается 5 декабря 2021 года
06.12.21 05:20

День Вооруженных сил Украины: какой праздник отмечается 6 декабря 2021 года
07.12.21 19:00

Главные новости за 7 декабря 2021 года
07.12.21 21:52

Байден поговорил с Путиным об Украине: прорыва не случилось
Фото и Видео
В ДТП на Тернопольщине с участием маршрутки появились первые жертвы
В ДТП на Тернопольщине с участием маршрутки появились первые жертвы
В ДТП на Тернопольщине с участием маршрутки появились первые жертвы
В ДТП на Тернопольщине с участием маршрутки появились первые жертвы
Назван главный цвет следующего года
Назван главный цвет следующего года
Появилось видео, как Алек Болдуин напал на журналиста
Появилось видео, как Алек Болдуин напал на журналиста
В Днепре взорвался очень странный автомобиль
В Днепре взорвался очень странный автомобиль
В центре Киева эвакуатор забрал элитный спорткар
В центре Киева эвакуатор забрал элитный спорткар
Милевский прокомментировал свое задержание в киевском ресторане
Милевский прокомментировал свое задержание в киевском ресторане
Под носом у Зеленского деревья падают на припаркованные автомобили
Под носом у Зеленского деревья падают на припаркованные автомобили
Опубликовано видео взрыва метеорита над популярным российским курортом
Опубликовано видео взрыва метеорита над популярным российским курортом
Избран новый канцлер Германии
Избран новый канцлер Германии
Появилось фото Омикрона
Появилось фото Омикрона
fraza.com
Новости блогосферы
05.12.21 21:19

Зеленский и Коломойский vs Ахметов: кто победит?
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.