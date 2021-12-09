Лига конференций: «Заря» в Лиге конференций напоследок скрипнула дверью

Главное: Луганская «Заря» провела свой последний матч группового этапа Лиги конференций. Подопечные Виктора Скрипника дома сыграли вничью 1:1 с норвежским «Буде-Глимтом».

Детали: Сегодня, 9 декабря, состоялись матчи шестого тура розыгрыша Лиги конференций. Луганская «Заря» в Запорожье принимало норвежский «Буде-Глимт».

Ни одним, ни другим этот поединок ничего не давал в плане турнирных раскладов, на кону стояли лишь престиж и премиальные. Поединок прошел в равной борьбе, обе команды имели неплохие шансы для того, чтобы забивать.

Первыми успеха добились хозяева поля, когда Назарина пушечным ударом со штрафного чуть не порвал сетку ворот гостей. Довольно долго счет на табло не менялся, но в середине второй сорокапятиминутки неудачная срезка Вернидуба привела к тому, что норвежцы сравняли счет.

В итоге поединок так и завершился — ничья 1:1. «Заря» заняла в группе третье место и прощается с еврокубками вслед за «Шахтером» и «Динамо».

В тему: Накануне киевское «Динамо» сыграло свой последний матч группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Мирчи Луческу на выезде проиграли лиссабонской «Бенфике» со счетом 0:2.

А днем ранее донецкий «Шахтер» сыграл вничью с молдавским «Шерифом» 1:1.