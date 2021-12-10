На Олимпиаде-2028 появятся «токийские» виды спорта

Главное: В программу Летних Олимпийских игр 20228 года вернут несколько видов спорта, которые были представлены на токийской Олимпиаде в 2020 году. Это скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг.

Детали: Скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг, которые впервые были представлены на Олимпиаде в Токио — вернут до Игр в 2028. В то же время Международный олимпийский комитет отказался от других видов спорта. Об этом сообщает Reuters.

Тяжелая атлетика, бокс и пятиборье не будут входить в 28 видов спорта, поскольку не соответствуют критериям включения в 2023 году. По словам президента МОК Томаса Баха, эти виды спорта и в дальнейшем борются с тяжелой коррупцией и судебными скандалами, в связи с чем, они, в первую очередь, нуждаются в реформировании.

При этом скейтбординг, скалолазание и серфинг имели большую популярность среди юных зрителей.

«Предлагаемое включение этих молодежных видов спорта основано на успехе Токио-2020, приверженности к инновациям, а также признание глубоких корней каждого из этих трех видов спорта в Лос-Анджелесе и Калифорнии», — добавил Бах.

По словам президента МОК, федерация бокса AIBA должна изменить систему судейства, повысить финансовую прозрачность и диверсифицировать свои доходы. Тяжелая атлетика, со своей стороны, постоянно попадает в скандалы из-за допинга.

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