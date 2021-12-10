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Новости > Нардепу Леросу светит до трех лет тюрьмы

Нардепу Леросу светит до трех лет тюрьмы

Александр Панько
10.12.21 09:23
129
Нардепу Леросу светит до трех лет тюрьмы

Главное: ГБР завершило расследование против народного депутата Гео Лероса. Ему светит штраф или три года тюрьмы.

Детали: Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении народного депутата Гео Лероса, которого подозревают в хулиганстве и невыполнении решения суда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госбюро расследований, передает «ДС».

Следователями ГБР было установлено, что 11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года на его странице в одной из социальных сетей. Нардеп был обязан опровергнуть распространенную им информацию, но умышленно не сделал этого.

Также, в ноябре Леросу сообщили о подозрении за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады. Было установлено, что 4 ноября 2021 года Лерос, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства.

Квалифицированы уголовные правонарушения по ч. 1 ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения) и по ч. 1 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу). Санкции статей предусматривают наказание в виде штрафа от пятисот до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет.

В тему: В начале ноября нардеп Гео Лерос во время своего выступления в Раде показал Владимиру Зеленскому средний палец. «Слуги народа» хотят его наказать.

Тэги: политика, депутат, ГБР, Гео Лерос

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